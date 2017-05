New Day (Official Video)

Nach ihrem Track "Giants" erhält auch ein weiterer Song aus ihrem Album "Wonderland" ein Musikvideo: "New Day" heißt das gute Stück und ist ein wahres Gute-Laune-Lied. Die Bandmitglieder singen zu Fingerschnippen vom Aufwachen und dem Start in einen neuen Tag. Und begleitet von eingängigem Rhythmus singen sie den zuvor aufgekommenen Sturm einfach weg.

Take That lassen euch am Videodreh zu "New Day" teilhaben

Im zugehörigen Video gibt es ebenfalls eine herausfordernde Situation zu meistern. Noch mehr erfahrt ihr darüber von Gary Barlow: Er nimmt euch mit hinter die Kulissen des "New Day"-Videos und zeigt, wie die gruseligen Szenen gedreht wurden. Howard, Gary und Mark kämpfen im Clip mit Zombies und allem, was aus einem Horrorfilm entsprungen sein könnte. Doch das Ende ist überraschend.

Gewinnt das Album "Wonderland"

Wie wir euch bereits berichten durften, habt ihr die Möglichkeit, einen ganz besonderen Kinoabend mit Take That zu erleben: Das Trio überträgt seine Show aus der O2-Arena in London live auf ausgewählte Leinwände. Um euch auf das besondere Event einzustimmen, verlosen wir das Album "Wonderland" fünf Mal in der Vinyl-Version. Einfach die Gewinnspielfrage richtig beantworten und schon ist euer Name im Lostopf. Teilnahmeschluss ist der 18. Juni 2017.

