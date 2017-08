Drei lange Jahre sind seit dem letzten Taylor Swift-Album "1989" vergangen. Und dann waren in den vergangenen Tagen die sozialen Kanäle der US-Sängerin plötzlich wie leergefegt. Nun wissen wir, wieso: Über Nacht veröffentlichte die US-Sängerin ihre neue Single "Look What You Made Me Do" inklusive eines Lyric-Videos, das ihr oben im Player sehen könnt. Damit noch nicht genug der tollen Nachrichten: Zeitgleich kündigte Taylor Swift endlich ihr neues, sechstes Album an, auf das ihre Fans schon so lange gewartet haben. Es heißt "reputation" und erscheint am 10. November 2017.

Mysteriös: Die neue Taylor Swift

Auf ihren Socials waren in den vergangenen Tagen kurze Videos einer angreifenden Schlange zu sehen. Sie waren die Vorboten für "Look What You Made Me Do", das Taylor optisch wie akustisch völlig verwandelt zeigt. Doch wo etwas Altes verschwindet, dort entsteht etwas Neues. Und das werden wir auf "reputation" hören können. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Taylor Swift Single "Look What You Made Me Do"

