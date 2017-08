Schaut, was sie gemacht hat: Taylor Swift veröffentlicht das Video ihrer Single "Look What You Made Me Do" und sorgt damit für reichlich Gesprächsstoff am Wochenende der MTV Video Music Awards. Im Rahmen der spektakulären Awardshow feierte der aufwendige Clip Premiere, während Taylor selbst der Moonman-Verleihung fern blieb. Ob als Zombie, der aus dem Grabe erwacht, als Anführerin einer Armee von weiblichen Robotern, als gewaltbereite Bankräuberin oder als Sternchen, das in einen von Paparazzi verursachten Autounfall verwickelt ist: Im Video schlüpft die Sängerin in diverse Alter Egos und nimmt sich damit selbst aufs Korn. Wir verraten schon jetzt: Das große Finale erwartet euch zum Schluss. "Look What You Made Me Do" ist die erste Auskopplung aus Taylor Swifts neuem Album "reputation", das am 10. November 2017 erscheint.

Taylor Swift Single "Look What You Made Me Do"

▶ bei Amazon

▶ bei iTunes

▶ bei GooglePlay

▶ bei Spotify

▶ bei Apple Music

Taylor Swift Album "reputation"

▶ bei Amazon

▶ bei iTunes

▶ bei Media Markt

▶ bei Saturn

▶ bei Apple Music