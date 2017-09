Eine Woche nach ihrer ersten Überraschung "Look What You Made Me Do" liefert uns Taylor Swift einen weiteren Vorboten ihres Albums "reputation", das am 10. November 2017 erscheint. Einen Teil des Songs "...Ready For It?" präsentierte sie bereits am Samstagabend, dem 2. September 2017, zwischen der Ausstrahlung des Alabama vs. Florida State College Football-Spiels. Am Tag danach folgte die Veröffentlichung des vollständigen Audio-Videos. Seid ihr... bereit dafür?

Wie schon im Vorgänger, zeigt sich die "neue" Tay von ihrer dunklen, kantigeren Seite. Der Sound klingt pulsierend, basslastig und elektronisch. Taylors typische Ohrwurm-Melodien dürfen aber auf keinen Fall fehlen: Zeilen wie: "In the middle of the night / In my dreams / I know I'm gonna be with you so I'll take my time / Are you ready for it?", laden zum Mitsingen ein. "... Ready For It" könnt ihr jetzt runterladen oder streamen. Wer sich "reputation" in der digitalen Version vorbestellt, erhält den Track "... Ready For It" und "Look What You Made Me Do" zum direkten Download.

Taylor Swift Album "reputation"

