Taylor Swift meldete sich kürzlich mit ihrer Single "Look What You Made Me Do" zurück und lieferte die Ankündigung ihres Albums "reputation" direkt mit. Es erscheint am 10. November 2017 - und zwar auch in zwei verschiedenen Deluxe Versionen: Eine grüne und eine orangene Edition trumpfen mit persönlichen Fotos, Poesie eigens verfasst von Taylor persönlich und vielem mehr.

Eine Deluxe Version von "reputation" ist orange: Das beinhaltet sie

Beide Deluxe-Versionen erscheinen im Magazin-Format und sind ein wahrer Hingucker: Das Cover der orangen Version zeigt TayTay im coolen Grunge-Look. Und das bekommt ihr alles, wenn ihr euch für die orangene Deluxe Version entscheidet:

Das Taylor Swift-Album "reputation" als CD

14 Porträts von Taylor

20 persönliche Fotos

23 Fotos ihres letzten Musikvideodrehs

zwei gemalte Bilder von Taylor

Ein exklusives Poster

Gedichte von Taylor

16 Seiten handgeschriebene Lyrics auf ihren Wasserfarben-Bildern

Eine Deluxe Version von "reputation" ist grün: Das beinhaltet sie

Das Cover der zweiten Deluxe Version von "reputation" ist in Grüntönen gehalten und enthält, ähnlich der ersten Version, ebenfalls Porträts, Fotos, Poesie, handgeschriebene Lyrics, gemalte Bilder und ein Poster - allerdings in anderer Anzahl. Das CD-Album ist in beiden Versionen identisch und enthält dieselben Songs. Das bekommt ihr, wenn ihr euch die grüne Version holt:

Taylor Swift-Album "reputation" als CD

Zwölf Porträts von Taylor

21 persönliche Fotos

25 Fotos ihres letzten Musikvideodrehs

Zwei gemalte Bilder von Taylor

Ein exklusive Poster

Gedichte von Taylor

16 Seiten handgeschriebene Lyrics auf ihren Wasserfarben-Bildern

