Wie wandelbar Taylor Swift ist, zeigte uns die 27-Jährige in ihrem Musikvideo zur Single "Look What You Made Me Do". Damit kündigte sie ihr Album "reputation" an, das am 10. November 2017 erscheint. Im Video schlüpft sie gekonnt in verschiedene Alter-Egos und macht dabei als Zombie, Bankräuberin und Pop-Diva eine gute Figur. In einem Behind-The-Scenes-Clip gewährt uns Tay einen Blick hinter die Kulissen und zeigt, welch aufwendiges Make-Up notwendig ist, um ihr hübsches Gesicht in einen modernden Zombie zu verwandeln.

