Am 17. März 2017 veröffentlicht die Tedeschi Trucks Band ihr zweites Livealbum und ihren allerersten Konzertfilm 'Live From The Fox Oakland' auf Fantasy Records. Am gleichen Tag startet auch ihre Deutschland-Tour, alle Infos dazu gibt es unter www.shooter.de.

Die 15 energiegeladenen Tracks auf diesem Release demonstrieren eindrucksvoll die atemberaubende Liveperformance der 12-köpfigen Band um das Musikerehepaar Derek Trucks (Gitarrenvirtuose) und Susan Tedeschi (Sängerin und Gitarristin). Neben der 2CD und 3LP Variante wird es auch eine 2CD/ DVD im Handel geben.



Die Songs wurde an einem einzigen Abend, dem 9. September 2016, im wunderschönen Fox Theater in Oakland, Kalifornien, aufgenommen. Für den exquisiten und satten Sound wurde alles auf einer alten Neve-Konsole abgemischt und der Mastering-Guru Bob Ludwig legte beim 5.1 Surround Sound Mix und dem Audio für das Album Hand an. Für Produktion und Regie des Films zeichneten Jesse Lauter (Bob Dylan In The 80s: Volume One) und Grant James (Father John Misty) verantwortlich und Trucks selbst produzierte alle Musikelemente. Auf dem Derek And The Dominos Track “Keep On Growing” steht vor allem Trucks Gitarre mit einem ausgedehnten Solo im Rampenlicht. Schauen Sie sich die 10-minütige Wahnsinnsperformance hier vorab an:







"Live From The Fox Oakland" ist der Nachfolger von TTB’s 2016 erschienenem Studioalbum "Let Me Get By" (Concord/Fantasy), welches vom Rolling Stone, Wall Street Journal und Associated Press mit begeisterten Kritiken überhäuft wurde. Letztere nannten es "eines der besten Alben des Jahres". Es stieg auf #15 der Billboard 200 ein und war damit das dritte Album in Folge, das einen Charteinstieg in den Top 20 schaffte.





Tedeschi Trucks Band - Live Termine



17. März TONHALLE Munich, Germany

22. März E-Werk Köln Cologne, Germany

24. März Tempodrom Berlin, Germany

25. März Mehrzweckhalle Roth Roth, Germany

26. März Tollhaus Kulturzentrum e.V. Karlsruhe, Germany

03. April Batschkapp Frankfurt, Germany

04. April Stadthalle Tuttlingen, Germany

05. April LKA Longhorn Stuttgart, Germany