Im September 2016 veröffentlichte The Dark Tenor sein Album "Nightfall Symphony". Jetzt gibt es auch die Live-Edition des Albums. Zeitgleich mit der Veröffentlichung des Albums "Nightfall Symphony Tour Edition" startet The Dark Tenor seine Deutschlandtour 2017. Schon am 10. Februar geht es in Köln los.

The Dark Tenor "Nightfall Symphony Tour 2017"

10.02.17 Köln-Nippes, Kulturkirche Köln, 20:00 Uhr

11.02.17 Bochum, Christuskirche Bochum, 20:00 Uhr

12.02.17 Osnabrück, Rosenhof Osnabrück, 19:00 Uhr

14.02.17 Bremen, Modernes, 20:00 Uhr

15.02.17 Hamburg, Markthalle Hamburg, 20:00 Uhr

16.02.17 Leipzig, Haus Auensee, 20:00 Uhr

17.02.17 Nürnberg, Kleine Meistersingerhalle Nürnberg, 20:00 Uhr

18.02.17 Stuttgart, Im Wizemann (Halle), 20:00 Uhr

20.02.17 München, Carl-Orff-Saal im Gasteig, 20:00 Uhr

21.02.17 Frankfurt, Batschkapp, 20:00 Uhr

22.02.17 Düsseldorf, Savoy Theater, 20:00 Uhr

23.02.17 Magdeburg, Johanniskirche Magdeburg, 20:00 Uhr

25.02.17 Erfurt, Alte Oper Erfurt, 19:30 Uhr

26.02.17 Berlin, HUXLEY'S NEUE WELT, 20:00 Uhr

27.02.17 Hannover, Theater am Aegi, 20:00 Uhr