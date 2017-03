Pünktlich zum heutigen Tourauftakt veröffentlicht The Dark Tenor sein Album "Nightfall Symphony" als handsignierte Doppel-Vinyl inklusive einer Akustikversion des Songs "River Flows On The Edge". Außerdem erscheint die Tour Edition des Albums als Doppel-CD mit 10 Livemitschnitten der letzten Tour des Dark Tenors und gibt einen Vorgeschmack darauf, was das Publikum im Februar bei seinen 15 Konzerten quer durch Deutschland erwartet.

The Dark Tenor Album "Nightfall Symphony" Tour Edition

