Seit Februar gibt es das The Dark Tenor Album "Nightfall Symphony" neben der CD-Version auch als Vinyl. Wer die Platte mit der exklusiven Akustikversion des Songs "River Flows On The Edge" noch nicht sein Eigen nennen darf, hat jetzt die Chance, ein Exemplar für den heimischen Plattenspieler zu gewinnen.

Wir verlosen die Vinyl mit Autogramm von The Dark Tenor

Die Platte kommt als Doppel-Vinyl daher und das Cover wurde von The Dark Tenor persönlich handsigniert. Um die Musik auch unterwegs immer dabei zu haben, liegt außerdem ein mp3-Downloadcode für das ganze Album bei. Nehmt an unserem Gewinnspiel teil und mit etwas Glück gehört die "Nightfall Symphony" bald euch!