Sie sind zurück! Nach viel zu langer Abwesenheit kommt jetzt endlich das neue Studioalbum von The Kelly Family! Mit über 20 Millionen verkauften Tonträgern, zwei Millionen verkaufter Videos, unzähligen Gold- und Platinawards, über 50 Auszeichnungen wie ECHO, Bambi, Goldenen Kamera oder Goldene Europa und Live-Rekorden in ganz Europa, Amerika und Asien, gehören sie zu den erfolgreichsten irischen Bands aller Zeiten. Ihre Geschichte ist filmreif: Sie spielten als Straßenmusiker auf der ganzen Welt, lebten in alten Bussen und für einige Jahre sogar auf einem Boot bis sie 1994 den Durchbruch erlebten und legendäre Liveshows mit bis zu 250.000 Besuchern spielten. Anfang der 2000er Jahre gingen die Geschwister eigene Wege und etablierten sich unter anderem als Solokünstler oder Sportler. 2017 feiern sie ihr Comeback mit einem ganz besonderen Album, und was sie dabei am meisten verbindet ist die Liebe zur Musik.

„WE GOT LOVE“

THE KELLY FAMILY

„WE GOT LOVE ab sofort in drei Formaten erhältlich: Die Standard-Version des Albums enthält 14 Songs, die Deluxe-Edition bietet fünf zusätzliche Bonustracks. Die hochwertige Fanbox enthält außerdem ein A2-Poster, ein Postkarten-Set, eine exklusive Tragetasche und Logo-Sticker. Die erste Single „NANANA“ ist seit dem 10. März im Handel, THE KELLY FAMILY LIVE gibt es am 19., 20. und 21. Mai in der Dortmunder Westfalenhalle – die Tickets für die drei Konzerte sind restlos ausverkauft.

„WE GOT LOVE“ – TRACKLISTING:



1. Nanana

2. Fell In Love With An Alien

3. An Angel – Special Guest: Emma Kelly

4. Stand By Me

5. First Time

6. Good Neighbor

7. Brothers And Sisters

8. Why Why Why

9. I Can’t Help Myself

10. Imagine

11. Come Back To Me

12. Keep On Singing

13. We Got Love

14. Who’ll Come With Me (David’s Song) – feat. Papa Kelly



„WE GOT LOVE“ – BONUSTRACKS DELUXE-EDITION:



15. No Lies

16. Because It’s Love

17. Miracles

18. Baby Smile – Special Guest: Barby Kelly

19. An Angel