Stehen The Killers kurz vor einem musikalischen Comeback? Auch wenn die Band nie wirklich weg war, ist ihr letztes Studiolbum "Battle Born" doch schon fünf Jahre alt. Danach folgten noch die beiden Alben "Don't Waste Your Wishes" und "Direct Hits" - jeweils voll mit ihren Klassikern aus über zehn Jahren Bandgeschichte. Doch nun scheint es neue Musik von der amerikanischen Rock-Band zu geben. Erst vor wenigen Tagen posteten The Killers ein Foto mit der Überschrift: "I got news for you baby".

Diese Neuigkeiten wurden konkreter mit einem kurzer Teaser: Ohne ein Wort postete die Band ein verschwommenes schwarz-weiß Video mit einem unbekannten Song, mit schwerem Bass und treibendem Beat. Ob es sich um einen neuen Track handelt, ließen The Killers noch offen, aber wir halten euch selbstverständlich am Laufenden.

