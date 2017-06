The Man (Audio Video)

Sie waren nie wirklich weg und dennoch sind sie zurück: Wie wir euch berichteten, teasten The Killers kürzlich via Facebook etwas an, das verdächtig nach einem neuen Track aussah. Jetzt haben wir es schwarz auf weiß: "The Man" heißt der neue Song der Band um Frontmann Brandon Flowers. Und das ist noch nicht alles: Bei einer Show spielten sie einen weiteren Song namens "Run For Cover", der ebenfalls bis dato unveröffentlicht ist. Verwirrt? Kein Problem. Am 14. Juni 2017 nimmt sich die Band aus Las Vegas Zeit, um eure Fragen in einem Q&A zu beantworten.

"The Man" ist brandneu, "Run For Cover" bereits älter

Mit "The Man" legen The Killers einen Track vor, bei dem es sich im klassischen Sinne um ein neues Erzeugnis handelt. Bei "Run For Cover", dem Track, den sie bei einem Konzert in Atlantic City ihren Fans präsentierten, ist das nicht der Fall. Er entstand bereits vor ungefähr acht Jahren - das berichtete Brandon Flowers dem NME. Einst sollte er Teil des 2008er Albums "Day & Age" werden, doch er habe die Lyrics damals "nicht so richtig hinbekommen". Dies änderte sich, als die Band mit einem neuen Producer arbeitete - mit ihm Griff die Band den Song erneut auf.

Facebook Q&A am 14. Juni 2017

Am 14. Juni 2017 begibt sich das Quartett in das Facebook-Büro in New York. Von dort aus konntet ihr live dabei sein, als The Killers Frage und Antwort ihren Fans standen. Hier könnt ihr die Antworten von Brandon zu seinem liebsten The Killers-Song und einem neuen Album lesen.