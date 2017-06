Am 14. Juni 2017 war The Killers-Frontmann Brandon Flowers live im Facebook-Büro in New York und beantwortete eure Fragen. Dabei verrät er zum Beispiel seinen liebsten The Killers-Song. "Mein Lieblingssong ist "Read My Mind" vom Album "Sam's Town". Es spielt keine Rolle, ob wir das Stück in einer Bar, einer Halle, in einer Arena oder auf einem Festival performen. Wenn wir ihn spielen, dann ändert sich der Raum." Im weiteren Verlauf des Chats lässt er immer mehr Details über das kommende The Killers-Album durchsickern. Gleich zu Beginn haut Brandon raus: "Ich hoffe, euch gefällt das neue Album. Ich denke es ist gut."

Brandon spricht über das neue The Killers-Album

Fünf Jahre nach ihrem letzten Album "Battle Born" kündigen The Killers damit endlich ihr neues Album an und schicken uns im gleichen Atemzug den ersten Song daraus. Mit "The Man" zeigt uns die Band, in welche Richtung die Platte geht. In der Bowie-inspirierten Hymne blickt der Frontmann auf sein jüngeres Selbst zurück. Dabei versöhnt er den Brandon Flowers vom Album "Hot Fuss" mit dem Mann, der er heute ist. Mit dem Titeltrack "Wonderful Wonderful" lässt sich, laut Brandon, die kommende Scheibe am besten beschreiben. Der Track bewegt sich in "dunkleren Territorien" und handelt von Selbstreflektion, vom Älterwerden und davon, wie schnell die Zeit vergeht.

The Man (Audio Video)

The Killers Song "The Man"

