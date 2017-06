The Killers feiern ihr kleines Comeback. Klein, weil sie nie wirklich weg waren. Comeback aber, weil ihr letztes Studioalbum "Battle Born" schon fünf Jahre her ist. 2017 melden sich Brandon Flowers und Co. offiziell mit ihrem neuen Album zurück. "Wonderful Wonderful", wie sie es nennen, wurde von Garret "Jacknife" Lee (u.a. U2, Snow Patrol, Robbie Williams) mit Hilfe von Stuart Price produziert. Die Aufnahmen fanden in Las Vegas sowie in Los Angeles statt.

The Killers kündigen neues Album "Wonderful Wonderful" an

Im Interview mit Entertainment Weekly, erklärt Brandon, dass "Wonderful Wonderful" ihrem Album "Sam's Town" sehr nahe kommt. Drummer Ronnie Vannucci stellte sich während der Entstehungszeit die Frage: "Wie können wir ein Rock-Album machen, welches ehrlich und voller Leidenschaft steckt, aber trotzdem anders ist?" Während die Band versuchte, ihren Sound weiter zu entwickeln, begann sie auch zurückzuschauen.

Jubiläumsshow zu "Sam's Town" inspirierte The Killers

Im Frühling 2016 feierten The Killers das 10-jährige Jubiläum ihres zweiten Albums "Sam's Town". Flowers dachte über die Jubiläumsshow nach, die sie spielten: "Als ich diesen Gig spielte, erkannte ich, wie kohäsiv die Idee war. Es erinnerte uns alle daran, dass wir ein Album machen und nicht nur ein paar Songs zusammenklauben wollten. Ich glaube wir haben es geschafft. Es ist unserem Album 'Sam's Town' sehr ähnlich."

Der Comeback-Song "The Man"

Der 80er-Jahre angehauchte, ansteckende Track "The Man" zeigt mit elektronischen Beats und Brandon Flowers markanter Stimme die musikalische Vielfalt der Band. "Es gab viele Experimente", sagt Ronnie. In "The Man" versetzt sich Brandon Flowers in sein jüngeres Ich zurück, welches damals mit dem Album "Hot Fuss" für einen Grammy nominiert war. Es versöhnt sich mit dem Mann, der er heute ist. Genau diese Story könnt ihr auch im Video bewundern.

The Man (Official Video)

Brandons Lieblingssong: "Wonderful Wonderful"

Den Titelsong erklärt Brandon zu: "einer der coolsten Produktionen auf dem Album". Schon beim Facebook-Fan-Interview äußerte Brandon, dass sich die neue Platte am besten mit dem Titeltrack beschreiben lässt. Er entstand im Jacknife's Studio, das laut Ronnie: "wie ein Spielplatz voll mit Legosteinen", aussah, aber anstelle von Lego hätten überall Pedale und Kabel herumgelegen. "Es wurde viel experimentiert", erklärt er.

"Run For Cover" ist schon neun Jahre alt

Brandon und Ronnie gaben uns schon einige Hinweise auf die neuen Songs aus ihrem Album "Wonderful Wonderful". Den Track "Run For Cover" schrieben The Killers beispielsweise schon vor über neun Jahren. Nach langem Drängeln von Brandons Bruder und einem Feinschliff, darf er nun endlich auf ein Album. "Mein Bruder sendet mir den Song jedes Jahr", erklärt Brandon. "Er liebt ihn. Es ist nur eine sanfte Erinnerung von ihm, dass dieser Song existiert und gehört werden will."

"Life To Come" ist mit Ryan Tedder entstanden

Außerdem erklärten die beiden, dass das Lied "Life To Come" durch eine Zusammenarbeit mit dem Produzenten und OneRepublic-Frontmann Ryan Tedder (u.a. Adele, Beyoncé) zustande kam. "Du kreierst diese Songs, du arbeitest mit ihnen, du verbesserst sie und wenn du sie dann den Fans zeigst", sagt Ronnie Vannucci, "ist es eine Feier."

The Killers Song "The Man"

