"The Man" ist ein Vorbote des kommenden The Killers-Albums "Wonderful Wonderful", welches fünf Jahre nach ihrem letzten Studioalbum "Battle Born" erscheint. In dem von Garret Jacknife Lee produzierten Song, besingt der Frontmann Brandon Flowers sein jüngeres Ich - und versöhnt sich mit ihm. Das zugehörige Video wurde rund um Las Vegas gedreht und von Regisseur Tim Mattia umgesetzt. Brandon Flowers gibt sich im Clip ganz schön männlich und findet sich richtig gut: Er flaniert im Smoking durchs Casino, feiert mit jeder Menge gut aussehenden Frauen, grillt im Unterhemd in der Wüste vor einem Wohnwagen und schaut sich Motorradstunts im Fernsehen an. Er schießt auf Konservendosen, cruist mit dem Cabrio durch Las Vegas, pumpt seinen Bizeps auf und übt sich ganz cool im Schattenboxen. Ganz lässig singt er dazu noch: "Ich bin der Mann. Nichts kriegt mich unter."

The Killers Song "The Man"

