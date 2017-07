Mr. Brightside (Glastonbury 2017)

Vom 21. bis zum 25. Juni 2017 fand im britischen Pilton das fünftägige Glastonbury Festival statt. Über 175.000 Menschen schauten sich Performances von Künstlern wie Katy Perry, London Grammar, Foo Fighters, Ed Sheeran, HAIM und Lorde an. Mit dabei war auch die amerikanische Rockband The Killers - als Überraschungs-Gast. Brandon Flowers und Co. gaben ihre größten Hits wie "Mr Brightside", "When You Were Young" und "All These Things That I've Done" zum Besten. Neben den Klassikern von The Killers durfte auch die Single "The Man" aus ihrem neuen Album "Wonderful Wonderful" nicht fehlen.

When You Were Young (Glastonbury 2017)

The Killers Song "The Man"

