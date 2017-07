Mit zwei wundervollen Neuigkeiten kommen The Killers um die Ecke: Zum einen könnt ihr euch ab dem 28. Juli 2017 ihr fünftes Studioalbum "Wonderful Wonderful" vorbestellen, welches am 22. September 2017 erscheint. Zum anderen veröffentlichen die Rocker nach "The Man" eine weitere Single namens "Run For Cover". Die zweite Auskopplung schlummerte schon länger im Killers-Songarchiv. Den Track schrieben Brandon Flowers und Co. schon vor über neun Jahren. Nach langem Drängeln seines Bruders und einem Feinschliff darf er nun endlich auf ein The Killers-Album. "Mein Bruder sendet mir den Song jedes Jahr", erklärt Brandon. "Er liebt ihn. Es ist nur eine sanfte Erinnerung von ihm, dass dieser Song existiert und gehört werden will."

"Wonderful Wonderful" erscheint am 22. September 2017

"Wonderful Wonderful" entstand gemeinsam mit Produzent Jacknife Lee (U2, Snow Patrol, Robbie Williams) und Stuart Price in Los Angeles und Las Vegas. Darauf haben sich mehrere Gäste eingefunden, zu denen unter anderem OneRepublic-Sänger Ryan Tedder mit dem der Song "Life To Come" befindet. Außerdem sind noch Brian Eno ("Some Kind Of Love") und Mark Knopfler ("Have All The Songs Been Written?") zu hören. The Killers melden sich in Bestform zurück und erschaffen mit "Wonderful Wonderful" ein weiteres Werk voller Rock-Pop-Hymnen, die den Herbst zum Highlight machen werden.

The Killers-Album "Wonderful Wonderful" (Deluxe Version)

