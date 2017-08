The Killers-Fans aufgepasst: Voller Vorfreude erwarten wir das Album "Wonderful Wonderful" der Indie-Rock-Band, das am 22. September 2017 erscheint. Um euch das Warten zu erleichtern, verlosen wir drei Vinyls des Albums "The Desired Effect" von Band-Frontmann Brandon Flowers. Damit könnt ihr euch nicht nur auf die rockigen Sounds einstimmen, sondern auch zu musikalisch sehr vielfältigen Songs lauschen. In Tracks wie "Still Want You", "Lonely Town" und "Can't Deny my Love" spielt Brandon Flowers mit verschiedenen Musikstilen und nimmt euch mit auf eine Reise. Dafür müsst ihr einfach nur unsere Gewinnspielfrage richtig beantworten und schon hüpft ihr in den Lostopf. Einsendeschluss: 25. August 2017

