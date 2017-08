"Run For Cover" Live from Jimmy Kimmel Live!

Vegas, Baby! The Killers spielten in der Wüstenstadt im Caesars Palace ein Konzert für Jimmy Kimmel Live!. Frontmann Brandon Flowers und Co. performten ihre großen Hits wie "Somebody Told Me", "Mr. Brightside", "Read My Mind" und "Human". Doch das ist noch nicht alles: Teil der insgesamt zehn-Track-starken Setlist waren auch "The Man" und "Run For Cover", die ersten beiden Veröffentlichungen aus ihrer LP "Wonderful Wonderful". Von den Performances dieser beiden Songs gibt es hier offizielle Live-Mitschnitte. Das neue Killers-Album erscheint am 22. September 2017.

The Killers-Album "Wonderful Wonderful" (Deluxe Version)

▶ bei Amazon

▶ bei Apple Music

▶ bei Google Play

▶ bei JPC