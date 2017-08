Im Video zur Single "Run For Cover" drehen The Killers die Zeit vor und zurück - und bleiben mit ihrer Story vor allem eins: Nah am Titel des zweiten Tracks aus ihrem Album "Wonderful Wonderful", das am 22. September 2017 erscheint. Im mysteriös-dramatischen Clip wird der Zuschauer Zeuge eines Mordes - doch wer stirbt, bleibt ungewiss. Monochrome Flashbacks dokumentieren den Ausbruch einer jungen Frau aus ihrer Beziehung. Was eine abenteuerliche Flucht und Brandstiftung damit zu tun haben, seht ihr oben im Player.



