The Killers legen nach: Gerade erst gab es das mysteriös-künstlerische Video zu "Run For Cover" - nun präsentiert die Band um Frontmann Brandon Flowers mit "Wonderful Wonderful" einen weiteren Track. Es ist die dritte Vorab-Hörprobe und gleichzeitig der Titelsong des gleichnamigen Albums, das am 22. September 2017 veröffentlicht wird. Unter anderem auf dem Spotify-Profil der Band könnt ihr ihn euch in voller Länge anhören.

"Wonderful Wonderful" ist nicht zu süß und nicht zu bitter

"Wonderful Wonderful" setzt sich in vielerlei Hinsicht von seinen Vorgängern "The Man" und "Run For Cover" ab: Es ist ein Track, der zart beginnt und sich dann sukzessive aufbaut - und dabei immer wieder filmisch und orchestral anmutet. "Dieses Album ist ein Blick in den Spiegel", so Sänger Brandon in einem Interview mit dem NME. "Es hat den richtigen Grad des Unwohlseins. Es ist nicht zu süß und nicht zu bitter", sagt Drummer Ronnie Vannucci.

