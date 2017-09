The Killers sind zurück und veröffentlichen am 22. September 2017 ihr neues Album "Wonderful Wonderful". In Kooperation mit Amazon Music verlosen wir aus diesem Anlass ein exklusives und intimes Fan-Event mit der Band. 15 Gewinner (mit je einer Begleitung) treffen die Musiker am 15. September 2017 in einer Secret Location in Köln. Alle Gewinner (inkl. Begleitung) erhalten zusätzlich Tickets für die Show von The Killers am selben Abend in der Kölner Live Music Hall. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, schickt eine Email an thekillers-gewinnspiel@amazon.de und nennt im Betreff die richtige Antwort auf die Gewinnfrage. Vergesst nicht, euren Vor- und Zunamen sowie euer Geburtsdatum anzugeben. Teilnahmeschluss ist der 10. September 2017.

Frage: Woher stammt der Name "The Killers"?

a) Die Bandmitglieder schauen gerne Filme über Auftragskiller

b) Aus einem New Order-Musikvideo

c) Von der gleichnamigen Kurzgeschichte von Ernest Hemingway