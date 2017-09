Mit großen Worten auf dem Weg nach Deutschland: The Killers gaben auf ihrer Facebook-Seite die Konzert-Daten ihrer Europa-Tour bekannt und posteten dazu die Wort "My Godness, Europe!". Da freut sich wer und wir gleich mit, denn in Deutschland beglücken uns Brandon Flowers und Co. direkt mit zwei Shows:

27.02.2018, Mercedes Benz Arena in Berlin

in 05.03.2018, Lanxess Arena in Köln

Im Gepäck hat die US-Band die Songs ihres neuen Albums "Wonderful, Wonderful", das am 22. September 2017 erscheint. Es enthält auch die bereits veröffentlichten Tracks "The Man" und "Run For Cover". Seid live dabei und sichert ab dem 22. September 2017 um 10 Uhr die Tickets für The Killers im Vorverkauf.

The Killers-Album "Wonderful Wonderful" (Deluxe Version)