Nach ihrer Ankündigung der "Best Of"-Tour in Großbritannien, welche nach wenigen Tagen ausverkauft war, vermelden The Kooks nun auch ein neues Album. Es wird eine Sammlung ihrer größten Hits sein und dementsprechend "The Best Of … So Far" heißen. Die Platte wird zwar erst ab dem 19. Mai 2017 zu kaufen sein, ist aber ab sofort vorbestellbar. Darauf zu hören sein werden sowohl Klassiker und Fan-Favoriten wie "Forgive and Forget", "Naiv", "She Moves In Her Own Way" und "Bad Habit", als auch zwei brandneue Tracks "Be Who You Are" und "Broken Vow".

Bandjubiläum: mehr als ein Jahrzehnt The Kooks

Es ist schon über ein Jahrzehnt her, als ihr Fünffach-Platin-Debütalbum "Inside In/Inside Out" die Band schlagartig bekannt und zu Anwärtern auf den Indie-Pop-Thron machte. The Kooks überstanden vieles, steckten Rückschläge weg. Es gelang ihnen entgegen aller Wahrscheinlichkeit, daraus noch fokussierter und hungriger hervorzugehen. "Nicht viele Bands schaffen mehr als 10 Jahre zusammen", erzählt Sänger Luke stolz. "Und ich muss das wirklich noch mal sagen: Wir sind einfach so unglaublich gute Freunde. So etwas findet man so verdammt selten. Schließlich treffe ich so viele Bands, zum Beispiel bei Festivals, die nicht mal mehr miteinander reden. Bei uns ist das ganz anders – und das ist wirklich ein großes Glück." Um ihre Bandgeschichte zu feiern, bringen The Kooks nun ein Album mit all ihren Lieblingssongs und Hits raus.

Erster Vorbote "Be Who You Are"

Als Vorgeschmack für das Album könnt ihr euch die erste Single "Be Who You Are" aus dem Album anhören. Der Track besticht durch einen zuversichtlich und positiv klingenden Sound. Der euphorische Refrain brennt sich im Kopf ein und animiert unweigerlich zum Mitsingen. Hört euch unten im Player den Song "Be Who You Are" an.

The Kooks kommen nach Deutschland

Für die Leute, die mit The Kooks etwas in der Vergangenheit schwelgen möchten, kommen sie in diesem Jahr gleich für sechs Live-Konzerte nach Deutschland:

18.05.2017 Berlin, Columbiahalle

19.05.2017 Wiesbaden, Kulturzentrum Schlachthof e.V.

20.05.2017 München, Tonhalle

21.05.2017 Stuttgart-Wangen, LKA-Longhorn

23.05.2017 Hamburg, Sporthalle

25.05.2017 Köln, Palladium

The Kooks bedanken sich mit einem Foto auf Facebook für eure Geduld:

Tracklisting "The Best Of ... So Far"

1. Naive

2. Always Where I Need To Be

3. Junk Of The Heart (Happy)

4. Bad Habit

5. She Moves In Her Own Way

6. Shine On

7 Seaside

8 Down

9. Sofa Song

10. Is It Me

11. You Don’t Love Me

12. Forgive & Forget

13. Ooh La

14. Sway

15. Eddie's Gun

16. Matchbox

17. Be Who You Are – Alternative Intro

18. Broken Vow

19. Naïve (The Him 2017 Remix) (Digital only)

The Kooks Album "The Best Of ... So Far" vobestellen

▶ bei Amazon

▶ bei Apple Music

▶ bei iTunes

▶ bei Google Play