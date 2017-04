The Kooks melden sich mit ihrem neuen Album "The Best Of ... So Far" zurück, welches aus einer Sammlung ihrer größten Hits besteht. Darauf zu hören sind neben den Klassikern auch die zwei neuen Tracks namens "Broken Vow" und "Be Who You Are". Zu letzterem veröffentlicht die Band nun, nach dem Audio-Video, auch ein offizielles Musikvideo. Hört und seht euch das Werk oben im Player an.

Video zu "Be Who You Are" ansehen

Der Song überzeugt mit seinem motivierenden, positiv klingenden Sound und der Gute-Laune-Refrain animiert sofort zum Mitsingen. Im Video zu "Be Who You Are", welches in Marokko gedreht wurde, setzen die britischen Indie-Rocker dieses Gefühl visuell perfekt um. Die Message des Titels "Sei wie du bist" zeigen The Kooks, indem sie an den unterschiedlichsten Orten musizieren, singen, tanzen und lachen. Eben nach dem Motto: Musik kann überall gemacht werden und vor allem Spaß machen. Nicht nur der Sound, sondern auch das Video machen richtig gute Laune - perfekt für den Sommerbeginn.

