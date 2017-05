"The Best Of... So Far" heißt das neue-alte Werk von The Kooks, welches am 19. Mai 2017 erscheint. Auf dem Album versammeln sich die Crème de la Crème-Songs der britischen Indie-Rock-Band. Darauf zu hören sind sowohl Klassiker, als auch Fan-Favoriten wie "Forgive and Forget", "Naiv" und "She Moves In Her Own Way". Hinzu kommen zwei neue Tracks namens "Be Who You Are" und "Broken Vow". Mit dem Best-Of-Album feiern The Kooks ihr zehnjähriges Bestehen als Band.

"The Best Of... So Far": Die Songs

Bad Habit (Official Video)

Ganz egal ob "Junk Of The Heart (Happy)", "Shine On" oder "Down": Auf dem Best-Of-Album sind sie alle drauf. Auch "Bad Habit" durfte auf keinen Fall fehlen. Wir erinnern uns: Im Clip lässt ein Modell zur Freude ihrer Online-Zuschauer die Hüllen fallen. Am Ende des Videos kommt es zu einer überraschenden Wende. Was passiert? Seht selbst oben im Player. Dass die Indie-Rocker aber auch buntere Töne anschlagen können, zeigen sie ihm Video zu "Forgive & Forget". Ein paar tanzende Frauen in komplett weißen Outfits, ein großer Raum und The Kooks inmitten des Spektakels. Der optimistische Sound des Songs überzeugt bis zur letzten Sekunde.

Forgive & Forget (Official Video)

Der neue unter den Klassikern: "Be Who You Are"

Einer der beiden neuen Songs hat auch schon ein eigenes Musikvideo bekommen. "Be Who You Are" besticht durch einen zuversichtlich und positiv klingenden Sound. Der euphorische Refrain brennt sich im Kopf ein und animiert sofort zum Mitsingen. Dieses beschwingte Gefühl setzen The Kooks auch perfekt in ihrem Video um und verschaffen uns sofort gute Laune. Wir sagen nur: Ta, ta, ta-da-da-da ...

Be Who You Are (Official Video)

