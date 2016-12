Emotional und sehr bewegend: The Lumineers zeigen das Video zu ihrem Song "Sleep On The Floor". Darin trifft eine junge Frau ihre große Liebe wieder und nimmt uns in unvergesslichen Bildern mit auf eine Reise durch die Staaten: Mehr Freiheitsgefühl geht nicht. Mit dem Video greifen The Lumineers die Geschichten der vorherigen Clips zum Album auf, in denen sich die Protagonisten ständig mit der Frage, "Was wäre wenn?", konfrontiert sehen.

Rückbesinnung auf die Wurzeln

Zusammen reisen, Konzerte bei Freunden spielen - The Lumineers besinnen sich im neuen Video auch ein stückweit auf ihre eigene Bandgeschichte zurück. "Der Clip fängt die Stimmung unserer Anfangszeit sehr gut ein", verrät Cellistin Neyla. Zudem lobt Drummer Jeremiah den Einsatz der Schauspieler: "Es war unglaublich, ihnen zuzugucken. Sie waren so engagiert bei der Sache." "Sleep On The Floor" sei außerdem einer seiner Lieblingssongs vom aktuellen Album "Cleopatra".

