Weihnachtliche Stimmung mit The Lumineers: Die Band aus Colorado, die eigentlich für Hits wie "Ho Hey" und "Stubborn Love" bekannt ist, hat nun einen absoluten Weihnachtsklassiker neu interpretiert. Mit Elvis Presleys "Blue Christmas" liefern The Lumineers die perfekte Untermalung für das diesjährige Fest der Liebe und die kalte Jahreszeit. Zuletzt gab es von dem Trio das Video zu "Sleep On The Floor" aus ihrem aktuellen Album "Cleopatra" zu sehen. Viele weitere Infos zu der Platte gibt es hier.

▶ Mehr Videos von The Lumineers hier ansehen

The Lumineers Album "Cleopatra"

▶ Bei Amazon

▶ Bei iTunes

▶ Bei Spotify

▶ Bei Saturn