Melodisch, markant und ganz schön wild: The Pretty Reckless haben das erste Video aus ihrem kommenden Album "Who You Selling For" veröffentlicht. Mit "Take Me Down" gewährt uns die Band um Frontfrau Taylor Momsen einen Eindruck in den Sound der neuen Platte, die am 21. Oktober 2016 erscheint. Dabei zeigen sich die Vier vielseitig und extrem gereift: "Das ist der nächste Schritt für unsere Band, wir entwickeln uns ständig weiter."

"Who You Selling For" vorbestellen - drei Tracks erhalten

Ein bisschen Geduld müsst ihr noch aufbringen, bis ihr die neue Platte von The Pretty Reckless in den Händen halten könnt. Um die Wartezeit zu überbrücken, könnt ihr "Who You Selling For" jetzt schon über vorbestellen. Bei iTunes und Amazon bekommt ihr dazu ganze drei Tracks als Direkt-Donwload. Neben "Take Me Down" handelt es sich um die Songs "Oh My God" und "Prisoner".

The Pretty Reckless Album "Who You Selling For"

