The Pretty Reckless stehen mit ihrem neuen Album "Who You Selling For" in den Startlöchern und liefern daraus einen weiteren Vorgeschmack: "Oh My God" heißt der energiegeladene Track, zu dem die Band um Sängerin Taylor Momsen ein cooles Lyric Video veröffentlicht hat. Frischer Punkrock trifft auf eine eingängige Melodie, getragen von der rauen Stimme der 23-jährigen Frontfrau. Inhaltlich beschäftigt sich die Gruppe aus New York City mit dem Wunsch, anders sein zu wollen. Ein spannendes Thema. Wer sich "Who You Selling For" übrigens jetzt schon im digitalen Format vorbestellt, erhält "Oh My God" sowie die beiden Songs "Prisoner" und "Take Me Down" bereits als Direkt-Download.

