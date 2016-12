Die ersten Hörproben "Take Me Down", "Prisoner" und "Oh My God" warfen bereits große Schatten voraus - nun präsentieren The Pretty Reckless mit "Who You Selling For" nach den Longplayern "Going To Hell" und "Light Me Up" ihr drittes Studio-Album. Produziert wurde es von Kato Khandwala, mit dem die Band bereits zuvor zusammen arbeitete. Alle Songs auf "Who You Selling For" stammen allesamt aus der Feder von Frontfrau Taylor Momsen und Gitarrist Ben Phillips. Echte Songwriterkunst, die beispielsweise so klingt:

The Pretty Reckless - "Take Me Down"

"Who You Selling For" ist autobiographisch und ohne Tabus

Auf die Frage, ob die neue Platte autobiographisch sei, antwortet Taylor in einem Interview mit dem Radiosender 98 Rock, dass alle Alben von The Pretty Reckless dies in einem gewissen Sinne wären - sie schreibe schließlich über ihre eigenen Erfahrungen und das, was sie beobachtet habe in ihrem Leben. Während des gesamten Entstehungsprozesses habe sie sich auch thematisch keine Tabus gesetzt - denn wenn man dies tue, hemme man sich nur selbst, so die 23-Jährige.

The Pretty Reckless Album "Who You Selling For"

