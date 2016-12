Nach dem erfolgreichen Debüt "Brave" melden sich Ben Earle und Crissie Rhodes - besser bekannt als das Duo The Shires - mit ihrem zweiten Album zurück. Für ihr neues Werk "My Universe", das erneut den Bogen zwischen Pop, Country und Folk spannt, haben sich die beiden talentierten Künstler hochkarätige Unterstützung von etablierten Country-Songschreibern und Produzenten gesichert - unter anderem von Kip Moore. Zum eingängigen Titeltrack, der stellvertretend für den Sound des Albums steht, präsentierten The Shires bereits ein positives, wunderschönes Video:

The Shires - "My Universe"

Der Einfluss von Nashville

Um ihren markanten Sound zu kreieren, haben sich die beiden Briten auf den Weg in die Staaten gemacht; genauer gesagt nach Nashville. In den dort gelegenen legendären Sound Stage Studios wurde "My Universe" aufgenommen und produziert. "Die Zeit in Nashville war großartig. Wir haben dort viele Freunde und irgendwie ist der ganze Ort eine totale Inspiration fürs Schreiben und Produzieren. Man hört das auf dem Album", verraten The Shires über die Arbeit in Nashville.

"My Universe" Cover

The Shires Album "My Universe"

▶ bei Amazon

▶ bei Saturn

▶ bei MediaMarkt



▶ bei iTunes

▶ bei Spotify

▶ Mehr Videos von The Shires ansehen