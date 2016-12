Ihr habt keine Lust auf graue Wintermonate und vermisst schon jetzt das hippieeske Festivalgefühl? Wir schaffen Abhilfe und bringen euch kunterbunten Indie-Folk-Rock aus Kanada nach Hause: Gewinnt mit etwas Glück das aktuelle The Strumbellas Album "Hope" iklusive der mit Gold ausgezeichneten Hitsingle "Spirits".

Buntes Futter für euren Plattenspieler: Wir verlosen farbige Vinyls

Weg mit dem grau, jetzt wirds bunt! Und als wenn das zauberhafte Zirkuscover des Werks allein nicht schon schön genug wär, kommt das The Strumbellas Album auch noch als farbige Vinyl daher: Das knallge Blau peppt eure Plattensammlung ordentlich auf. Oben drauf gibts noch den Dowlnoadcode für das ganze Album, damit ihr auch unterwegs jederzeit "Spirits in your heads" habt. Nehmt an unserem Gewinnspiel teil und vielleicht gehört euch schon bald eine der drei Strumbellas Album Vinyls!