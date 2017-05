Ihre erste hierzulande veröffentlichte Single "Spirits" war einer der Indie-Sommerhits des letzten Jahres. Schon beim ersten Hören begeistert der Song mit mehrstimmigen Gesängen, einer enorm eingängig-tanzbaren Melodie und einem catchy Refrain, zu dem man mit Blumen im Haar in den Sonnenuntergang tanzen möchte. Live schaffen The Strumbellas genau das: Ihr gesamtes Publikum zum Singen und Tanzen zu bringen!

The Strumbellas im Juli live in Deutschland

In ihrer Heimat Kanada haben sich die Strumbellas bereits mit ihren ersten beiden Longplayern eine beachtliche Fangemeinde erspielt, mittlerweile hat sich auch hier herumgesprochen: Eine Live-Show der Band vergisst man so schnell nicht. Sänger Simon Ward, Violinistin Isabel Ritchie, Gitarrist Jon Hembrey, Bassist Darryl James und die Multi-Instrumentalisten David Ritter und Jeremy Drury schaffen es ihre Zuhörer mitzureißen und machen ein The Strumbellas Konzert zu einer großen Folk-Pop-Party. Und so freuen wir uns, die kürzlich bestätigten Tourdaten der Band in Deutschland bekannt zu geben:

24.07.17 Heidelberg, Halle 02

26.07.17 Erlangen, E-Werk

27.07.17 Leipzig, Täubchenthal

28.07.17 Hamburg, Mojo Club