All Night feat. Matoma

Die britische Popband The Vamps sind zurück und haben ihre Single "All Night" mitgebracht. Der Track ist die erste Auskopplung ihres dritten Albums und wird von DJ und Produzent Matoma gefeatured, der die kräftigen Beats zum Song liefert. Dass es auch ohne geht, zeigen Bradley Simpson aus Birmingham, James McVey aus Bournemouth, Connor Ball aus Aberdeen und Tristan Evans aus Exeter nun in einer wunderbaren Akustik-Version von "All Night".

All Night feat. Matoma (akustisch)

Beat oder Akustik? The Vamps können beides

Ob mit basslastigen Parts oder ohne: The Vamps transportieren mit "All Night" das Gefühl jugendlicher Freiheit. Kein Wunder also, dass der Hit bei Spotify rauf und runter gestreamt wird. Wann das kommende Album des Quartetts erscheint, ist zum momentanen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Wir halten euch aber hier wie gewohnt auf dem Laufenden.

