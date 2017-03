Ein Traum wird wahr: Ab sofort ist klar, dass die britische Popband The Vamps die Girlband Little Mix bei ihrer Europatour unterstützt. Es kommt noch besser: Bradley Simpson, James McVey, Connor Ball und Tristan Evans kommen im Zuge dessen für drei Konzerte im Mai 2017 nach Deutschland. The Vamps treten in Berlin, Düsseldorf und München als Special Guests bei der The Glory Days Tour 2017 auf. Tickets für die Shows sind auf Eventim erhältlich.

Excited to announce we are joining @LittleMix across Europe this May/June. Tickets: https://t.co/FmE8otzFT0 BOOOOOOM.pic.twitter.com/MxRQmjifLz — The Vamps (@TheVampsband) 6. März 2017

The Vamps Termine in Deutschland:

24.05. Berlin, Mercedes-Benz Arena

25.05. Düsseldorf, Mitsubishi Electric Hall

31.05. München, Olympiahalle

