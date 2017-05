Die Nacht spielt für The Vamps eine besondere Rolle: Nach ihrem Streaming-Erfolg "All Night" legt die britische Popband nun nach. Die neue Single "Middle Of The Night" ist seit dem 28. April 2017 erhältlich und featured den dänischen Shootingstar Martin Jensen, den ihr unter anderem dank seines Hits "Solo Dance" kennt. Der feinste Dance-Sounds dieses neuen Hits erwartet euch in Kürze sogar live auf deutschem Boden: The Vamps werden Little Mix bei einigen ausgewählten Shows unterstützen. Hier sind alle Termine:

24.05. Berlin, Mercedes-Benz Arena

25.05. Düsseldorf, Mitsubishi Electric Hall

31.05. München, Olympiahalle

The Vamps Single "Middle Of The Night feat. Martin Jensen"

▶ bei Apple Music

▶ bei iTunes

▶ bei Amazon

▶ bei Google Play

▶ bei Spotify