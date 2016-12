Drei aufregende Monate The Voice Of Germany liegen bereits hinter uns - und auf zwei spannende Live-Shows dürfen wir uns noch freuen: Deutschlands beliebteste Castingshow geht dieses Jahr in die sechste Runde. Aus tausenden von Bewerbern haben sich nun zwölf Halbfinalisten durchgesetzt, aus denen ihr am 11. und am 18. Dezember 2016 den Sieger der diesjährigen Staffel wählen könnt. Alle zwölf Talents haben nun eine eigene Single veröffentlicht, die vier von ihnen in der großen The Voice Of Germany-Finalshow auch live auf der Bühne präsentieren werden.

Team Andreas Bourani

Andreas Bourani ist 2016 bereits zum zweiten Mal als Coach bei The Voice Of Germany dabei. Im vergangenen Jahr verpasste er den Sieg nur knapp - und hat sich nun vorgenommen, in dieser Staffel zu gewinnen. Sein A-Team beheimatet den 26-jährigen Kölner Michael Caliman, die 19-jährige Lucie Fischer aus Wiesbaden und der 19-jährige Tay Schmedtmann aus Steinhagen. Hier könnt ihr ihre Singles runterladen und die zugehörigen Videos ansehen:

Team Fanta

Zwei Mal in Folge gingen Smudo und Michi Beck als Sieger unter den Coaches bei The Voice Of Germany hervor. 2016 wollen die Fantas ihre Siegesserie fortsetzen und das Triple perfekt machen. In ihrem Team hoffen der 31-jährige Marc Amacher aus Heimberg, der 23-jährige Kieler Robert Ildefonso und die 19-jährige Yasmin Sidibe aus Frankfurt am Main auf den Sieg. Hier könnt ihr ihre Singles runterladen und die zugehörigen Videos ansehen:

Team Samu Haber

"Der Finne" ist zurück: Nach einjähriger Pause kehrte Publikumsliebling Samu Haber in 2016 als Coach auf den roten The Voice Of Germany-Drehstuhl zurück. In seinem Team haben sich der 26-jährige Stas Schurins aus Busenberg bei Mannheim, der 23-jährige Flo Unger aus Thale im Harz und der 22-jährige Österreicher Robin Resch aus Rottenmann durchgesetzt. Hier könnt ihr ihre Singles runterladen und die zugehörigen Videos ansehen:

Team Yvonne Catterfeld

Yvonne Catterfeld hat als studierte Jazz- und Popularmusikerin ein Ohr für besondere Talente und große Chancen, als erster weiblicher Coach The Voice Of Germany zu gewinnen. In ihrem Team sind der 29-jährige Hamburger Boris Alexander Stein, der 27-jährige Leipziger Friedemann Petter und die 28-jährige Berlinerin Vera Tavares verblieben. Hier könnt ihr ihre Singles runterladen und die zugehörigen Videos ansehen: