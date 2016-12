Der 20-jährige Tay Schmedtmann zieht für das Team Andreas ins große The Voice Of Germany-Finale ein. Am 18. Dezember 2016 wird er ab 20:15 Uhr sein Können bei Sat.1 gleich dreifach unter Beweis stellen: Er singt im Duett mit Andreas Bourani, gemeinsam mit einem internationalen Gast-Act und solo, um seine Single "Lauf Baby Lauf" vorzustellen. Hier könnt ihr schon mal reinhören:

Tay Schmedtmann - "Lauf Baby Lauf"

Andreas Bourani zog mit Michael Caliman, Lucie Fischer und Tay Schmedtmann ins Halbfinale ein. Mit überwältigenden 80,9 Prozent der Voting-Stimmen begeisterte letzterer die Zuschauer mit "Wie Schön Du Bist" von Sarah Connor. Zu Tays musikalischen Vorbildern zählen John Legend und Xavier Naidoo - bei den Blind Auditions überzeugte er aber mit "Starke Schulter" von Julian Le Play.

The Voice Of Germany Finale 2016: am Sonntag, 18. Dezember 2016, von 20:15 Uhr bis 23:50 Uhr bei Sat.1

In der diesjährigen Staffel von The Voice Of Germany haben sich mit Tay Schmedtmann (Team Andreas), Marc Amacher (Team Fanta), Robin Resch (Team Samu) und Boris Alexander Stein (Team Yvonne) vier Herren aus drei verschiedenen Ländern aus tausenden Talents durchgesetzt. Nun bleibt die Frage: Wer überzeugt das Publikum und wird The Voice Of Germany 2016?