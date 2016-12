Der 31-jährige Marc Amacher zieht für das Team Fanta ins große The Voice Of Germany-Finale ein. Am 18. Dezember 2016 wird er ab 20:15 Uhr sein Können bei Sat.1 gleich dreifach unter Beweis stellen: Er singt im Duett mit Smudo und Michi Beck, gemeinsam mit einem internationalen Gast-Act und solo, um seine Single "Roots Boy Boogie" vorzustellen. Hier könnt ihr schon mal reinhören:

Marc Amacher - "Roots Boy Boogie"

Smudo und Michi Beck schickten Marc Amacher, Robert Ildefonso und Yasmin Sidibe ins Halbfinale. Das Studiopublikum feierte den Schweizer Marc nach seiner Interpretation des ACDC-Klassikers "T.N.T." mit Zugabe-Rufen - und die Zuschauer schicken ihn mit 55,7 Prozent der Stimmen ins Finale. Marc ist ein Gitarrenfreak und spielt mit seiner Band etwa 130 Konzerte pro Jahr.

The Voice Of Germany Finale 2016: am Sonntag, 18. Dezember 2016, von 20:15 Uhr bis 23:50 Uhr bei Sat.1

In der diesjährigen Staffel von The Voice Of Germany haben sich mit Marc Amacher (Team Fanta), Tay Schmedtmann (Team Andreas), Robin Resch (Team Samu) und Boris Alexander Stein (Team Yvonne) vier Herren aus drei verschiedenen Ländern aus tausenden Talents durchgesetzt. Nun bleibt die Frage: Wer überzeugt das Publikum und wird The Voice Of Germany 2016?