Am gestrigen 18. Dezember 2016 feierte die 2016er Staffel von The Voice Of Germany ihr sensationelles Finale. Auf den Bühnen dieses Landes geht die Party aber weiter, denn die Top 4 Finalisten und zwei Wildcard Gewinner gehen auf große TVOG-Live in Concert Tour: In vielen deutschen Städten könnt ihr Sieger Tay Schmedtmann, die Finalisten Robin Resch, Boris Alexander Stein und Marc Amacher sowie die Wild Card-Gewinner Stas Schurins und Lucie Fischer live erleben. Hier gibt es alle Termine im Überblick:

27.12.2016 Bielefeld, Stadthalle

28.12.2016 Bremen, Halle 7

29.12.2016 Bochum, RuhrCongress

30.12.2016 Frankfurt am Main, Jahrhunderthalle Frankfurt

02.01.2017 Freiburg, Rothaus Arena

03.01.2017 Ravensburg, Oberschwabenhalle

04.01.2017 Saarbrücken, Saarlandhalle

05.01.2017 Ludwigsburg, MHPArena

06.01.2017 Trier, Arena Trier

07.01.2017 Karlsruhe, Schwarzwaldhalle

09.01.2017 Suhl, Congress Centrum Suhl

10.01.2017 Hof / Saale, Freiheitshalle

11.01.2017 Wolfsburg, Congress Park

12.01.2017 Kassel, Kongress Palais Kassel

13.01.2017 Düren, Arena Kreis Düren

14.01.2017 Lingen, Emsland Arena

16.01.2017 Hamburg, Mehr! Theater am Großmarkt

17.01.2017 Erfurt, Messe

19.01.2017 Siegen, Siegerlandhalle

20.01.2017 Würzburg, S. Oliver Arena

21.01.2017 München, Olympiahalle München (ausverkauft!)

22.01.2017 München, Olympiahalle München

▶ Hier Tickets für The Voice Of Germany Live in Concert sichern

▶ Tay Schmedtmann Single "Lauf Baby Lauf": Apple Music | iTunes

▶ Marc Amacher Single "Roots Boy Boogie": Apple Music | iTunes

▶ Robin Resch Single "Disneyland": Apple Music | iTunes

▶ Boris Alexander Stein Single "Losgelöst": Apple Music | iTunes