Mit seiner erstn Single "Lauf Baby Lauf" hat Tay Schmedtmann nicht nur das The Voice Of Germany Finale 2016 für sich entschieden, sondern auch einen motivierenden Titel veröffentlicht, der Impulse und Antrieb gibt. "In 'Lauf Baby lauf' geht es darum, nicht aufzugeben und weiter zu gehen. Seine Ziele zu verwirklichen indem man immer am Ball bleibt." sagt Tay selbst über seinen Song. Diese Message kommt an: Auf Youtube kann das Video "Lauf Baby Lauf" bereits über eine Million Klicks aufweisen! Nun könnt ihr den TVOG-Gewinnersong auch in reduzierterer Form hören: Tay Schmedtmann veröffentlicht heute "Lauf Baby Lauf" in der Akustik Version.

"Lauf Baby Lauf (Akustik Version) von Tay Schmedtmann

