Du trittst hinter eine geheimnisvolle Tür. Der düstere Weg führt dich vorbei an einem Flügel, vor einer Fensterfront steht ein großer Tisch. Daran sitzt The Weeknd, geknebelt, gefesselt, mit altbekannter Frisur ... und bald von einer Tüte erstickt. Der alte Weeknd ist tot, es lebe Starboy: Im Video erleben wir die Auferstehung eines der größten Talente dieser Zeit. Mit neuer, sharper Frisur und Lederjacke tanzt sich Abel Tesfaye im Video zu "Starboy" zurück ins Leben, vorbei an einem goldumrahmten Daft Punk-Gemälde und seinem "Beauty Behind The Madness"-Albumcover. Doch alles Alte muss zerstört werden: Ihm erscheint ein leuchtend pinkfarbenes Laser-Kreuz mit dem er seine alten Auszeichnungen, Gold- und Platinplatten zerstört. Nach getaner Arbeit rast er, mit einem Panther auf dem Beifahrersitz, durch die Stadt. Regie des Clips führte Grant Singer, der bereits das The Weeknd-Video zu "Tell Your Friends" drehte.

The Weeknd feat. Daft Punk Single "Starboy"

▶ bei Spotify

▶ bei iTunes

▶ bei Google

The Weeknd Album "Starboy"



▶ bei iTunes

▶ bei Google