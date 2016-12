Nur einen Tag nach der Veröffentlichung seines am 29. September 2016 erschienenen Videos zu "Starboy feat. Daft Punk", kommt The Weeknd mit einem neuen Track um die Ecke. Massiv, druckvoll und beatlastig klingt "False Alarm". Die Stimme gepitcht, die Stimmung düster. Am beste hört ihr den Song laut und ordentlich aufgedreht. Damit Ihr genau das noch dieses Wochenende umsetzten könnt, stehen beide Weeknd-Hits "Starboy" und "False Alarm" beim Vorbestellen des kommenden Albums zum direkten Download bereit.

Das Cover mit dem "neuen" The Weeknd: Neue Frisur und grobe Beats

Auf dem Cover seines neuen Tracks zeigt sich der gefeierte US-Sänger mit der neuen Frisur, die er seit der "Starboy"-Ankündigung trägt - und die sein neues Ich symbolisiert. Auch die Sounds von "False Alarm" bringen neuen Schwung in die Kiste. Zwar hat The Weeknd mit seinem 2015er Album "Beauty Behind The Madness" abgeräumt, aber nun zeigt er sich mit elektronischen Beats verwoben mit gewohnt guten R'n'B-Versen von einer neuen, mindestens genauso grandiosen Seite. Mehr Infos zu Video, Track und Album "Starboy" haben wir hier für euch.

The Weeknd Single "False Alarm "



▶ bei Spotify

The Weeknd Album "Starboy"



▶ bei iTunes

▶ bei Google