The Weeknd macht sich auf den Weg nach Europa. Im Februar und März 2017 stattet uns der "Starboy" einen Besuch ab und macht in Städten wie Paris, Amsterdam und Zürich Halt. In Deutschland tritt der Sänger am 2. März 2017 in Köln mit einer großartige Live-Show auf. Fans können sich auf Hits wie "Can't Feel My Face" und "The Hills" sowie auf Tracks vom neuen Album "Starboy" freuen, das am 25. November 2016 erscheint. Alle bisherigen Daten der Starboy Legend Of The Fall-Tour gibt es hier zu sehen:

The Weeknd Album "Starboy"



