Die diesjährigen MTV EMAs, die am 6. November 2016 in Rotterdam über die Bühne gingen, bescherten uns jede Menge Momente der Extraklasse. Unter anderem gab US-Sänger The Weeknd seine gefeierte Single "Starboy" zum Besten. Der Track, auf dem sich The Weeknd mit Daft Punk zusammengetan hat, stammt vom Album "Starboy", das am 25. November 2016 erscheint. In einem futuristisch-düsteren Setting machte der "The Hills"-Star eine ziemlich gute Figur. Nebenbei konnte sich The Weeknd außerdem über einen Award freuen: Das Video zu "Starboy" wurde bei der Verleihung ausgezeichnet. Viele weitere Infos zu den EMAs 2016 gibt es hier.

The Weeknd Album "Starboy"



