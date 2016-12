Nummer-1-Hits, Grammy-Awards, Platin-Auszeichnungen: Mit 26 Jahren kann The Weeknd bereits unglaubliche Erfolge verzeichnen. Jetzt macht Abel Makkonen Tesfaye auch einen Schritt in die Modewelt und schließt sich dafür mit dem schwedischen Konzern H&M zusammen. Für die Spring Icons Selected by The Weeknd-Kollektion sucht der Sänger einige ganz besondere Stücke aus, die im Frühjahr 2017 in den H&M-Filialen erworben werden können. The Weeknd fungiert dann außerdem als Gesicht der zugehörigen Meanswear-Kampagne.

Auch musikalisch geht es in eine neue Richtung

Der kanadische Künstler tobt sich zurzeit nicht nur im Fashion-Bereich aus. Er steht auch mit einem neuen Album in den Startlöchern. "Starboy" erscheint am 25. November 2016 und zeigt eine neue musikalische Seite von The Weeknd. Das demonstrieren die beiden ersten Singles "Starboy feat. Daft Punk" und "False Alarm" schon jetzt. Es bleibt also spannend.

The Weeknd Album "Starboy"



