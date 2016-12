The Weeknd steht mit seinem neuen Album "Starboy" in den Startlöchern: Am 25. November 2016 erscheint die Platte, auf der sich großartige Tracks wie "Starboy" oder "False Alarm" befinden. Um die Wartezeit auf die Platte ein bisschen zu verkürzen und die Vorfreude zu steigern, ist die Platte jetzt sowohl im digitalen als auch im CD-Format vorbestellbar. Insgesamt 18 Tracks liefert der kanadische Sänger auf seinem neuen Werk.

Starboy feat. Daft Punk (Video)

"Starboy" vorbestellen, vier Tracks bereits erhalten

Wer das neue Album von The Weeknd jetzt schon im digitalen Format vorbestellt, kann sich bereits über die Direkt-Downloads von "False Alarm", "I Feel It Coming", "Party Monster" und "Starboy" freuen. Letzteren präsentierte der talentierte Sänger vor Kurzem auch bei den MTV EMAs in einer großartigen Live-Version. Hier ansehen.

