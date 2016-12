Nach den Singles "Starboy" und "False Alarm" liefert The Weeknd einen weiteren Einblick in sein neues Album "Starboy", das am 25. November 2016 erscheint. Für den Track "I Feel It Coming" hat sich der Kanadier erneut Unterstützung von Daft Punk geholt, mit denen er bereits für "Starboy" zusammengearbeitet hat. The Weeknd schlägt auf dem Song ruhigere Töne an und präsentiert einen entspannten Sound mit eindeutigem Ohrwurm-Potenzial. Auf "Party Monster" zeigt sich der Sänger wieder etwas düsterer, wie es hier zu hören gibt:

The Weeknd beschenkt uns aber nicht nur mit zwei neuen Songs, sondern zeigt auch gleich die gesamte Tracklist zu seinem neuen Werk. Ganze 18 Tracks umfasst "Starboy". Als Feature-Gäste sind neben Daft Punk, Sängerin Lana Del Rey sowie die Rapper Kendrick Lamar und Future dabei. Alle Titel gibt es hier zu sehen. Wer das neue Album jetzt schon im digitalen Format vorbestellt, erhält die vier bisher veröffentlichten Tracks gleich als Direkt-Download.

OFFICIAL TRACKLIST || NOVEMBER 25th (link in bio) Ein von The Weeknd (@theweeknd) gepostetes Foto am 17. Nov 2016 um 15:02 Uhr

The Weeknd Album "Starboy"



